Госдеп прокомментировал запуск российской ракеты "Циркон"

08 октября, 18:58
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
В Госдепартаменте США заявили, что следят за ракетными испытаниями России, сообщает РИА Новости.
"Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", – сказал он.
6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон".
Ракета поразила условную цель в Баренцевом море на расстоянии 450 километров от места пуска. Аналитические данные показали, что "Циркон" двигался со средней скоростью 1,6 километра в секунду. До цели снаряд долетел за 4,5 минуты с максимальной высотой в небе до 28 километров.
В Минобороны РФ сообщили, что после испытаний сверхзвуковые ракеты "Циркон" установят на многоцелевые атомные подводные лодки "Адмирал Нахимов". Кроме того, новые снаряды получат экипажи атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560.
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