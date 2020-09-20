National Interest оценил угрозу от российских "Авангардов" для США

07:58
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Американский журнал National Interest оценил угрозу для обороны США от российского гиперзвукового блока "Авангард".
Свое мнение для статьи издания сообщил американский публицист Питер Сучиу. Он отметил, что российское оружие способно бросить серьезный вызов американской ПРО.
Как отмечает Сучиу, комплекс "Авангард" обладает гиперзвуковой скоростью, а также способностью маневрировать в атмосфере. По словам автора, такие характеристики затруднят противодействие вооружению.
Сучиу также напомнил о позиции КНР, согласно которой российский комплекс способен "опустошить" оборону США.
При этом "Авангард" является лишь составной частью большого российского арсенала, отмечает публицист. Возможности военного потенциала России включают в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.
В свою очередь, противоракетная оборона США способна перехватить лишь "небольшое количество" межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР, заключает автор.
Ранее российские ракеты "Циркон" были высоко оценены в американских СМИ. Сообщалось, что оружие РФ несет серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.
При этом президент России Владимир Путин отмечал важную роль российской науки при создании современного вооружения. Глава государства особенно подчеркивал вклад научных школ и инженерных кадров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: