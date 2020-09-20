National Interest оценил угрозу от российских "Авангардов" для США

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Американский журнал National Interest оценил угрозу для обороны США от российского гиперзвукового блока "Авангард".

Свое мнение для статьи издания сообщил американский публицист Питер Сучиу. Он отметил, что российское оружие способно бросить серьезный вызов американской ПРО.

Как отмечает Сучиу, комплекс "Авангард" обладает гиперзвуковой скоростью, а также способностью маневрировать в атмосфере. По словам автора, такие характеристики затруднят противодействие вооружению.

Сучиу также напомнил о позиции КНР, согласно которой российский комплекс способен "опустошить" оборону США.

При этом "Авангард" является лишь составной частью большого российского арсенала, отмечает публицист. Возможности военного потенциала России включают в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.

В свою очередь, противоракетная оборона США способна перехватить лишь "небольшое количество" межконтинентальных баллистических ракет, которые могут быть запущены с территории КНДР, заключает автор.

Ранее российские ракеты "Циркон" были высоко оценены в американских СМИ. Сообщалось, что оружие РФ несет серьезную угрозу для любого флота, несмотря на отсутствие ядерной боеголовки.

При этом президент России Владимир Путин отмечал важную роль российской науки при создании современного вооружения. Глава государства особенно подчеркивал вклад научных школ и инженерных кадров.