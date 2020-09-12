В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Китайский портал Sina посчитал, что боевые характеристики ракеты "Авангард" делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".

В материале отмечается, что ПВО США неспособны перехватить снаряд из-за скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.

По данным портала, "Авангард" способен долететь до Вашингтона за 15 минут. Саму ракету в Китае назвали "шедевром российской армии".

В статье описываются комплексы "Сармат и "Ярс", которые "ставят Америку в безвыходное положение", несмотря на "совершенную систему обороны".

Кроме того, в публикации подчеркивается, что Россия разработала целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай.

Позже издание Popular Mechanics сообщило, что глава Белого дома, вероятно, имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании которых было известно еще в 2018 году.