В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

08:00
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Китайский портал Sina посчитал, что боевые характеристики ракеты "Авангард" делают ее "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба".
В материале отмечается, что ПВО США неспособны перехватить снаряд из-за скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.
По данным портала, "Авангард" способен долететь до Вашингтона за 15 минут. Саму ракету в Китае назвали "шедевром российской армии".
В статье описываются комплексы "Сармат и "Ярс", которые "ставят Америку в безвыходное положение", несмотря на "совершенную систему обороны".
Кроме того, в публикации подчеркивается, что Россия разработала целый ряд гиперзвуковых ракет, в то время как США не удалось создать ни одной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают Россия и Китай.
Позже издание Popular Mechanics сообщило, что глава Белого дома, вероятно, имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании которых было известно еще в 2018 году.
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