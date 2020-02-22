Пушков прокомментировал учения США с имитацией ядерного удара по РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение Пентагона о том, что США провели "небольшие" учения на случай ядерного удара по Европе со стороны РФ.

"Чему верить: обещаниям США не размещать свои ядерные ракеты в Европе или имитации ядерного удара по России в ходе учений Минобороны США, что предполагает наличие таких ракет на континенте? Верить следует не заверениям, а военным планам Пентагона. Имитация удара – верный ориентир", – написал Пушков в Twitter.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты провели учения, в рамках которых сымитировали ядерный удар по России. В Пентагоне заявили, что тренировка была пройдена для отработки ответной атаки в том случае, если Москва решит ударить по Европе.

Там добавили, что в подобной ситуации в дело вмешивается министр обороны, а также президент страны, которые принимают решение об ответном ударе.

Военный эксперт назвал возможные причины приближения человечества к ядерной катастрофе. Одной из таковых специалист назвал увеличение Трампом оснований для применения ядерного оружия, половина из которых имеет основу нанесения первого удара.