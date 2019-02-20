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11:17

Эксперт оценил шансы России в локальной войне с США и их союзниками

безопасность

11:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доктор военных наук Константин Сивков рассказал, как будет развиваться локальная война между Россией и коалицией во главе с США. Его статья опубликована в газете "Военно-промышленный курьер".

Эксперт указал, что США и их союзники для ведения локальных войн создают мощные группировки ВВС. Об этом свидетельствует опыт предыдущих конфликтов, например, в Ираке и Югославии.

Так, Вашингтон в локальном конфликте с Россией будет делать ставку на воздушную наступательную операцию (ВНО). Так, коалиция во главе с США может задействовать 2-2,5 тысячи самолетов, 1,2-1,5 тысячи вертолетов и 500-600 БПЛА.

Продолжительность воздушной кампании составит от двух-трех недель до двух месяцев и более. В случае ее срыва коалиция, вероятнее всего, откажется от эскалации конфликта.

"Основными задачами наших ВВС в такой войне будут срыв ВНО и воздушной кампании в целом с последующим поражением критически важных объектов и войск противника, авиационной поддержкой и обеспечением действий войск других видов ВС РФ", – отметил Сивков.

По мнению эксперта, Россия может решить данную задачу с помощью зенитных ракетных войск. При этом ключевым условием успешного отражение ВНО станет создание всевысотного радиолокационного поля и обеспечение его боевой устойчивости.

В случае затяжной войны российские ВВС не смогут противостоять западной коалиции в количественном отношении. Именно поэтому в военной доктрине РФ предусмотрено применение ядерного оружия как инструмента сдерживания превосходящих сил противника.

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безопасность

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