Лавров обвинил НАТО в наращивании военного потенциала у границ России

НАТО беспрецедентно наращивает военный потенциал и военную инфраструктуру у границ России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Тимо Сойни.
Лавров в качестве подтверждения своих слов указал на беспрецедентное и многократное увеличение военных учений на Балтике и в Черном море, передает ТАСС.
Западные политики регулярно обвиняют Россию в наращивании военного потенциала, что якобы угрожает странам-членам НАТО.
11 февраля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москве придется заплатить высокую цену за провокационные действия в отношении североатлантического альянса. Глава британского оборонного ведомства также призвал страны НАТО повысить свою боеготовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В свою очередь российское посольство в Лондоне указало на общую милитаристскую тональность заявления Уильямсона, что не может не вызывать беспокойство. В дипучреждении назвали такую линию Великобритании "ущербной и недальновидной". В посольстве подчеркнули, что политика Лондона приведет к подрыву авторитета Британии на международной арене.
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