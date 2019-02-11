Посольство РФ прокомментировало заявление министра обороны Британии

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Российское посольство в Лондоне выразило обеспокоенность "общей милитаристской тональностью" выступления главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона.

"Не может не беспокоить общая милитаристская тональность выступления главы военного ведомства. Примечательно, что намерения "демонстрировать силу", "повысить смертоносность вооруженных сил" не привязываются к задачам обеспечения безопасности Великобритании. Речь идет об опоре на военную силу при продвижении британских интересов в мире", – заявил представитель дипмиссии, передает РИА Новости.

В посольстве выразили мнение, что такая линия является "ущербной и недальновидной", а также ведет к подрыву пошатнувшегося авторитета Британии на международной арене в результате военных агрессий в Ираке, Ливии и других странах.

Ранее в СМИ появилась информация, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон собирается объявить, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО.

Отмечалось, что министр призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также сообщалось, что он планирует заявить о необходимости быть готовыми к использованию "жесткой силы для защиты своих интересов" в отношении стран, "насмехающихся над международным правом".