Минобороны Великобритании предупредит Россию о "высокой цене за провокации"

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон планирует объявить о том, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО. Свое заявление министр должен сделать в понедельник в Лондоне.
"Такие действия со стороны России должны дорого обойтись", – приводит выдержки из предстоящего выступления Уильямсона Press Association.
При этом агентство не уточняет, о каких именно действиях России идет речь.
Как отмечается, министр обороны Британии призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Также он планирует заявить о необходимости быть готовыми к использованию "жесткой силы для защиты своих интересов" в отношении стран, "насмехающихся над международным правом".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "дело Скрипалей" и инцидент в Эймберси разыгрываются во внутриполитических интересах.
Как полагает Захарова, в Великобритании "кто-то наращивает свои рейтинги, кто-то пытается поразить своих политических соперников".
Захарова обратила внимание на твит Уильямсона, который был удален спустя несколько минут после публикации.
В сообщении Уильямсон написал, что одним из подозреваемых по "делу Скрипалей" является российский полковник.
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