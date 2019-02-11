Минобороны Великобритании предупредит Россию о "высокой цене за провокации"

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон планирует объявить о том, что России придется заплатить высокую цену за провокационные действия, которые она якобы предпринимает в отношении стран НАТО. Свое заявление министр должен сделать в понедельник в Лондоне.

"Такие действия со стороны России должны дорого обойтись", – приводит выдержки из предстоящего выступления Уильямсона Press Association.

При этом агентство не уточняет, о каких именно действиях России идет речь.

Как отмечается, министр обороны Британии призовет НАТО повысить свою готовность в свете ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также он планирует заявить о необходимости быть готовыми к использованию "жесткой силы для защиты своих интересов" в отношении стран, "насмехающихся над международным правом".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "дело Скрипалей" и инцидент в Эймберси разыгрываются во внутриполитических интересах.

Как полагает Захарова, в Великобритании "кто-то наращивает свои рейтинги, кто-то пытается поразить своих политических соперников".

Захарова обратила внимание на твит Уильямсона, который был удален спустя несколько минут после публикации.

В сообщении Уильямсон написал, что одним из подозреваемых по "делу Скрипалей" является российский полковник.