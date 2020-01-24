Военный эксперт назвал возможные причины приближения человечества к ядерной катастрофе

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Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, приблизились к полуночи. Часы Судного дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории. Ближе стрелка часов была только в 1947 году, когда часы Судного дня были установлены.

Член-корреспондент Академии военных наук России и член-корреспондент РАЕН Владимир Козин прокомментировал Москве 24 возможные причины приближения человечества к ядерной катастрофе.

По мнению Владимира Козина, в утвержденной и действующей ядерной стратегии Трампа было увеличено количество оснований для применения ядерного оружия. Если во время президенства Барака Обамы было записано 7 оснований для применения ядерного оружия, то у Трампа их обозначено в два раза больше, 14. "Примерно половина из них имеет основу нанесения первого ядерного удара – превентивного, или упреждающего", – говорит Козин.

Вторым серьезным аспектом эксперт называет возможность американского президента единолично принимать решение о нанесении ядерного удара. "Дональд Трамп, равно как и предыдущие американские президенты, сохранил за собой единоличное право применения ядерного оружия, то есть тогда, когда он персонально отдаст указания ядерным силам США нанести ядерный удар по государству X", – отмечает Козин.

Также в качестве причин приближения к Судному часу Владимир Козин назвал тот факт, что США сделали "полный разворот в пользу применения маломощных ядерных зарядов без ограничений по всему земному шару" (от пяти килотонн и ниже). Также "американская сторона до сих пор не вывела на свою континентальную территорию тактические ядерные боезаряды, которые находятся в четырех государствах Европы (Бельгия, Нидерланды, Италия и Германия) и на азиатской части Турции". Они остаются там с начала 50-х годов прошлого столетия и могут быть использованы.

Помимо этого, Козин подчеркнул, что на данный момент существует опасность развязывания ядерной войны еще и потому, что "нет никаких сдерживающих факторов, которые могли бы помешать той же американской стороне нанести ядерный удар либо по Ирану, либо по Северной Корее". "К сожалению, американская сторона еще с 80-х годов отказалась от тогдашнего советского предложения запретить применение ядерного оружия в первом ударе", – подытожил Козин.

