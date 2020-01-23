Человечество приблизилось к Судному дню

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, приблизились к полуночи. Об этом сообщает журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
"Часы Судного дня теперь ближе к полуночи, чем когда-либо в своей истории (с 1947 года. – Прим. ред.)", – начинается сообщение.
Нобелевские лауреаты в четверг подвинули стрелку часов на 20 секунд, теперь они стали показывать 23:58:20. Таким образом, до начало Судного дня осталось 100 секунд. В своем заявлении активисты говорят, что тем самым они хотят показать, как близок мир к катастрофе в секундах.
"Мы считаем, что мир разделяют от катастрофы считаные секунды, а не минуты или часы", – заявила президент Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
Она подчеркнула, что человечество сейчас находится в таком состоянии, когда любая ошибка может привести к катастрофе. Специалисты отметили, что к Судному дню мир приближают ядерное оружие, изменения климата и дезинформация в виртуальном пространстве.
Часы Судного дня не переводились с 2018 года. Тогда они были переведены на 30 секунд – до 23:58. Эксперты отмечали, что так близко к роковой полуночи, или моменту ядерной катастрофы, стрелки часов не подходили со времен испытания водородной бомбы в 1953 году.
Символические часы Судного дня разместили на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists еще в 1947 году. Отмечается, что максимально далеко – на целых 17 минут – их стрелки отстояли от "ядерной полуночи" после завершения холодной войны. С тех пор их то и дело переводят вперед.
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