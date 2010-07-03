Эксперт прокомментировал заявление СМИ о российском оружии "Судного дня"

Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Капитан первого ранга и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков оценил публикацию американского журнала National Interest, в которой российскую подлодку "Юрий Долгорукий" назвали "настоящим оружием Судного дня".

По мнению эксперта, "излишние преувеличения" журналистов не имеют под собой никаких действительных оснований. Задача подобных публикаций заключается в том, чтобы "выбивать" дополнительные военные бюджеты, консолидировать европейское и американское общество против "российской угрозы" и обосновывать необходимость новых санкций против России.

Сивков отметил, что американские подлодки обладают более мощным вооружением, чем "Юрий Долгорукий". "В таком случае можно назвать "оружием Судного дня" все 14 американских подводных лодок типа "Огайо". Ведь у них по 24 ракеты, а на "Юрии Долгоруком" только 16 ракет. Если американец стреляет на 12 тысяч километров, то наш только на 8 тысяч", – заключил эксперт в интервью ИА "НСН.

Ранее американское издание сравнило российскую подводную лодку с иностранными аналогами и пришло к выводу, что вооружение "Юрия Долгорукого" позволяет ему ликвидировать любую цель. Субмарина сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

