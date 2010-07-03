Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

11:02

National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"

безопасность

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Журнал National Interest назвал российский атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Издание напомнило, что в мае прошлого года был произведен успешный пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. Отмечается, что 40-тонные ракеты могут увернуться от 40 ударов ПВО.

Автор материала сравнил российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии и заметил, что "Юрий Долгорукий" сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

В мае стратегический подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" из Белого моря.

Отмечается, что ракеты были выпущены одним залпом из подводного положения и успешно поразили все цели на полигоне Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика