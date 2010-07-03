National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"

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Журнал National Interest назвал российский атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Издание напомнило, что в мае прошлого года был произведен успешный пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. Отмечается, что 40-тонные ракеты могут увернуться от 40 ударов ПВО.

Автор материала сравнил российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии и заметил, что "Юрий Долгорукий" сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

В мае стратегический подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" из Белого моря.

Отмечается, что ракеты были выпущены одним залпом из подводного положения и успешно поразили все цели на полигоне Кура на Камчатке. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

