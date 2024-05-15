Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности объявлен на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает ТАСС.

Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Корреспондент ТАСС, находящийся в Белгороде, сообщает, что в городе были слышны звуки множества взрывов.

Ранним утром 14 мая в городе уже запускали сирену ракетной опасности из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, при ударе пострадала одна женщина.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь 14-го числа российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

