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15 мая, 04:22

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности объявлен на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает ТАСС.

Граждан призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Корреспондент ТАСС, находящийся в Белгороде, сообщает, что в городе были слышны звуки множества взрывов.

Ранним утром 14 мая в городе уже запускали сирену ракетной опасности из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу, при ударе пострадала одна женщина.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь 14-го числа российские силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire.

Число погибших из-за обрушения жилого дома в Белгороде выросло до 16 человек

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