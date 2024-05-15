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WSJ: Google внедрит искусственный интеллект в ответы на запросы в результатах поиска

Google внедрит искусственный интеллект в ответы на запросы в результатах поиска

Фото: depositphotos/prykhodov

Компания Google собирается к концу года внедрить в результаты поиска ответы, которые будет предоставлять искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"К концу года Google будет давать ответы на основе искусственного интеллекта миллиардам людей", – указано в сообщении.

В материале отметили, что Google начнет автоматически отвечать на определенные поисковые запросы в США с помощью ИИ уже в ближайшие несколько дней. Отрывок текста от ИИ после запроса будет располагаться в верхней части страницы перед традиционным списком ссылок.

Вице-президент поискового сервиса Google Search Лиз Рейд заявила, что несмотря на то, что компания добилась существенного прогресса, ИИ по-прежнему может выдумывать неверную информацию и Google не может обещать отсутствие ошибок.

Ранее в СМИ писали, что американская компания OpenAI может выпустить обновленную версию чат-бота ChatGPT уже летом 2024 года. Ряд корпоративных клиентов уже получил демоверсию ChatGPT-5, а полноценный запуск чат-бота планируется в середине года, отмечали журналисты.

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