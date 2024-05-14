Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин наградит предыдущий состав правительства РФ за достойную работу. Он подписал соответствующий указ, о чем сообщил на встрече с новым составом российского кабмина.

Как утверждает глава государства, решение о вручении госнаград прошлому составу правительства является правильным. Кроме того, он уточнил, что 15 мая встретится с членами кабмина, которые оставили свои должности, чтобы обсудить их дальнейшую работу.

"Хочу их тоже поблагодарить за работу и договориться о том, как и где они могли бы применить все свои знания и навыки на новых участках для того, чтобы их знания и опыт не были утрачены", – добавил президент РФ.

По его словам, бывшие члены правительства могли бы эффективно работать на благо народа России.

Ранее российский лидер подписал указы о составе нового правительства РФ. До этого Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощниками президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

