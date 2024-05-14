Совфед назначил Бориса Ковальчука главой Счетной палаты

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Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ. Соответствующее решение было принято сенаторами единогласно на заседании.

По информации профильного комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, Ковальчук подходит под те требования, которые были зафиксированы в законе "О Счетной палате РФ" к председателю учреждения.

Ранее Владимир Путин предложил назначить Ковальчука главой Счетной палаты. Этот пост в ноябре 2022 года покинул Алексей Кудрин.

Ковальчук был одним из трех кандидатов, предложенных главе государства спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Также в списке значились исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова и глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

