Госдума утвердила кандидатуры министров нового правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в ходе пленарного заседания утвердила кандидатуры министров в новом правительстве России.

Так, Антона Алиханова утвердили министром промышленности и торговли РФ, Михаила Дегтярева – министром спорта России. Последний до этого занимал пост главы Хабаровского края.

Министром природных ресурсов и экологии утвердили Александра Козлова, министром труда и социальной защиты – Антона Котякова, министром просвещения – Сергея Кравцова, министром сельского хозяйства – Оксану Лут.

Депутаты также поддержали кандидатуры Ольги Любимовой, Михаила Мурашко и Максима Решетникова на руководящих постах Минкульта, Минздрава и Минэкономразвития соответственно.

Роман Старовойт, с 2019 года занимавший пост губернатора Курской области, а до этого – главы Росавтодора, был утвержден министром транспорта. Кандидатуру Антона Силуанова поддержали на пост министра финансов, Ирека Файзуллина – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Валерия Фалькова – министра науки и высшего образования.

Сергея Цивилева, Алексея Чекункова и Максута Шадаева утвердили в качестве глав министерств энергетики, развития Дальнего Востока и Арктики и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ соответственно.

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Свои посты сохранили Сергей Кириенко, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Юрий Свиридов. Помощником президента стали Николай Патрушев, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.

Позже Совфед единогласно принял на заседании постановление о признании состоявшимися консультации по предложенным Владимиром Путиным кандидатурам Андрея Белоусова, Владимира Колокольцева, Александра Куренкова, Константина Чуйченко и Сергея Лаврова на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД соответственно.

