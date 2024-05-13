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13 мая, 17:11

Политика

Комитет СФ поддержал кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в результате обсуждений единогласно принял решение о поддержке кандидатуры Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты РФ и рекомендовал верхней палате парламента назначить его на эту должность. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин предложил назначить Ковальчука главой Счетной палаты. Этот пост в ноябре 2022 года покинул Алексей Кудрин.

Ковальчук был одним из трех кандидатов, предложенных главе государства спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Также в списке значились исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова и глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Ковальчук в марте этого года был назначен заместителем руководителя контрольного управления администрации президента РФ.

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