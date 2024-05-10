Матвиенко: Путину направили список кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ

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Владимиру Путину направили список кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты", – написала сенатор.

В список вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.

Матвиенко добавила, что Совфед ожидает представление президента для назначения на должность. Верхняя палата парламента готова рассмотреть и в установленном порядке принять постановление.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.

