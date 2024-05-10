В ГД внесен проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром РФ

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Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение в Совет нижней палаты парламента проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Об этом следует из базы документов ГД.

"Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру, <…> Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", – говорится в документе.

Как заявил РИА Новости спикер ГД Вячеслав Володин, после голосования депутатов на пленарном заседании по кандидатуре Мишустина Дума направит документы Владимиру Путину.

"Правильно подойти к вопросу утверждения кандидатуры, ответственно... Процедура будет полностью выполнена", – подчеркнул он.

По словам Володина, в ГД надеются получить предложения по министрам и вице-премьерам в ближайшее время. Также 12 мая пройдут заседания комитетов, где будут рассмотрены кандидатуры на посты, добавил он.

Вместе с тем глава комитета нижней палаты парламента по контролю Олег Морозов говорил, что кандидатуру Мишустина будет представлять полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"Будет выступление Минха Гарри Владимировича, который по поручению президента представит кандидата", – уточнил он.

Ранее Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Володин сообщил, что обсуждение кандидатуры председателя правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы.

