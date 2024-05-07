Представители фракций встретятся с кандидатом на пост премьер-министра РФ 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители думских фракций встретятся с кандидатом на пост премьер-министра РФ 10 мая, пишет ТАСС со ссылкой на членов политических партий, представленных в ГД.

"Все фракции встречаются 10-го, в том числе и мы", – сказал глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и уточнил, что встреча запланирована на 12:30.

Аналогичную информацию о встрече рассказали в пресс-службе "Справедливая Россия – За правду". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов указал, что встреча с кандидатурой будет в 11:00. По информации замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеоноры Кавшар, мероприятие пройдет "до обеда".



Переизбранный на новый срок Владимир Путин вступил в должность президента России 7 мая. Ему предстоит занимать эту должность 6 лет, до 2030 года.

Своим указом, согласно конституции, он сложил полномочия с российского правительства. По словам исполняющего обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин может внести в ГД кандидатуру нового премьера уже 7 мая.