Депутат Мажуга предположил, что кандидатуру премьера утвердят в ГД 10 мая

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кандидатуру премьера российского правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая, заявил депутат Александр Мажуга в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что инаугурация президента РФ пройдет 7 мая, в этот же день кабмин должен сложить свои полномочия. Затем, как заметил Мажуга, парламенту впервые предстоит утвердить кандидатуры нового председателя правительства, а также его заместителей и федеральных министров.

Депутат добавил, что 12 мая нижняя палата парламента будет работать в своих комитетах.



Ранее источник в Госдуме указывал, что кандидатуру нового председателя правительства РФ могут утвердить 10-го числа. При этом 13 мая в ГД могут завершить утверждение нового состава правительства.

Позднее, по словам другого источника, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин решил отменить пленарное заседание депутатов 8 мая и назначить дополнительное на 10 мая.