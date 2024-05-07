Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента РФ. Соответствующий пост он разместил в своем телеграм-канале.

Как отметил столичный мэр, с именем Путина связаны крупнейшие достижения государства последних десятилетий.

"И сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России", – подчеркнул он.

Также Собянин пожелал российскому лидеру здоровья и успехов в служении стране.

Ранее градоначальник заявил, что именно нынешний глава государства сможет привести Россию к победе благодаря своему опыту, мудрости и таланту руководителя. В ответ на вопрос одного из журналистов об ожиданиях от нового политического цикла Собянин отметил, что циклы меняются, а страна остается.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Она началась с торжественного внесения Государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.

Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

После церемонии свои полномочия сложили сотрудники администрации президента и правительства РФ. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина.

