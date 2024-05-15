WSJ: США работают над предложением о новых поставках Израилю оружия

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Администрация президента США Джо Байдена работает над предложением о поставке Израилю новых вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Потенциальное предложение включает в себя передачу танковых боеприпасов на 700 миллионов долларов, тактических машин на 500 миллионов долларов и минометных снарядов на 60 миллионов долларов.

Издание отмечает, что решение продолжать поставки оружия показывает нежелание Байдена углублять разногласия с израильскими властями.

Ранее Байден заявлял, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Он также сообщал, что США уже перестали поставлять авиабомбы для израильской армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".