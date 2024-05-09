Байден заявил, что США прекратят поставки оружия Израилю, если начнется операция в Рафахе

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США прекратят поставлять оружие Израилю, если израильские военные начнут операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

"Я ясно дал понять, что, если они войдут в Рафах, они еще не вошли в Рафах, я не буду поставлять оружие", – сказал он.

Байден отметил, что несмотря на то, что США уже перестали поставлять авиабомбы Израилю, они также поставят на паузу передачу артиллерийских снарядов. Президент США пообещал, что Вашингтон продолжит передавать Израилю средства ПВО и вооружения оборонительного характера.

Кроме того, глава Белого дома впервые публично признал, что американские авиабомбы, поставляемые в Израиль, стали причиной гибели мирных жителей сектора Газа.

При этом лидер США считает, что Израиль еще не перешел "красную линию" в Рафахе, а все, что делали израильские военные, происходило на границе города.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС впервые с начала боевых действий в секторе Газа согласовали призыв к прекращению огня. В Евросоюзе также призвали немедленно освободить всех заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".