Минздрав: список лекарств, якобы запрещенных для водителей, носит информационный характер

Фото: 123RF/chaoss

Публикуемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение. Об этом сообщает Минздрав России в телеграм-канале.

"Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Там сообщили, что представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики или этиловый спирт и прочее, носит информационный характер.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, так как снижают быстроту реакции и вызывают сонливость. В ведомстве посоветовали не управлять автомобилем после их приема и напомнили, что информация о влиянии лекарственных препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в их инструкциях.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал список безрецептурных лекарств, после употребления которых якобы нельзя садиться за руль. В списке присутствуют самые разные популярные лекарства, в том числе противопростудные и жаропонижающие.

Нилов утверждал, что водителю в случае обнаружения лекарств в крови грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф до 30 000 рублей.