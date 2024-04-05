Собянин расширил перечень бесплатных лекарств для сердечников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Инклисиран" включили в перечень бесплатных лекарственных препаратов, предоставляемых москвичам с гиперлипидемией, то есть высоким уровнем холестерина в крови. Такое постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Препарат назначают, чтобы снизить уровень липопротеинов низкой плотности: он препятствует образованию склеротических бляшек в сосудах. Решение о применении этого лекарства в практике городского здравоохранения приняли по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным департаментом здравоохранения в 2023 году.

Программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, действует в столице с 2020 года. Она включает препараты по 33 международным непатентованным наименованиям.

Лекарства выдают пациентам с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, перенесшим инфаркт или инсульт, а также страдающим другими заболеваниями системы кровообращения. В прошлом году бесплатными препаратами обеспечили более 169 тысяч москвичей.

Лекарства назначает лечащий врач по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.

Ранее в России расширили параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на период с 2024 по 2026 год.

Благодаря внесенным изменениям медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тысяч рублей за единицу за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Раньше этот лимит не превышал 100 тысяч рублей.

В структуру тарифа также включили расходы медорганизаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря. Более того, постановлением к заработной плате сотрудников, оказывающих высокотехнологичную помощь, добавили повышающие коэффициенты.