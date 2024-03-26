26 марта, 10:46Общество
Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2026 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России расширили параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на период с 2024 по 2026 год. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Благодаря внесенным изменениям медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тысяч рублей за единицу за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Раньше этот лимит не превышал 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В структуру тарифа также включили расходы медорганизаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря. Более того, постановлением к заработной плате сотрудников, оказывающих высокотехнологичную помощь, добавили повышающие коэффициенты.
До этого Михаил Мишустин подписал документ о выделении дополнительных средств на закупку лекарств для пациентов с гепатитом С. В течение трех лет на закупку лекарств такого типа планируют направить порядка 18 миллиардов рублей. Благодаря этому медикаменты получат более 75,8 тысячи человек.
Производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за 5 лет