Кабмин РФ выделил средства на дооснащение медучреждений Белгородской области

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Российское правительство выделило финансирование на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

В ведомстве уточнили, что при помощи выделенных средств для городской поликлиники Белгорода и Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа закупят ангиографический комплекс, лазерный аппарат для оториноларингологических операций, аппарат МРТ, набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии.

Дооснащение медучреждений позволит увеличить доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи и обследований, уточнили в сообщении. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Ранее российский кабмин выделил почти 120 миллионов рублей на подготовку и проведение празднования 100-летия образования республики Ингушетия.

Кроме того, правительство РФ направит более 30 миллионов рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Решение было принято в связи с увеличением числа получателей подобных выплат.

Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей