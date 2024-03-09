Кабмин России выделил почти 120 млн руб на празднование 100-летия образования Ингушетии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский кабмин выделил почти 120 миллионов рублей на подготовку и проведение празднования 100-летия образования республики Ингушетия. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Минкультуры РФ из резервного фонда правительства РФ выделят в этом году бюджетные ассигнования в размере 119 829,2 тысячи рублей, чтобы на федеральном уровне провести празднование 100-летия образования Ингушетии.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ из федбюджета выделит более трех триллионов рублей на исполнение нацпроектов в текущем году. Так, на реализацию нацпроекта "Демография" предусмотрено 890 миллиардов рублей, "Безопасный качественные дороги" – 621,4 миллиарда, "Здравоохранение" – 283,8 миллиарда, "Образование" – 237,2 миллиарда.

"Мое имя Москва": Ингушетия