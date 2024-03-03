Правительство РФ выделит более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням

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Правительство РФ направит более 30 миллионов рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение о единовременных выплатах для матерей-героинь было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. Как отметили в правительстве, 20 миллионов рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 миллиона – награжденным медалью этого ордена.

В кабмине напомнили, что по указу президента России звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание относится к высшим государственным званиям. Орден "Родительская слава" вручают родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждают родителей, воспитывающих четырех и более детей.

Ранее в России предложили утвердить звание "Отец-герой" для мужчин, которые воспитали 10 и более детей. Как отметила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне.