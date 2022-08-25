Мишустин подписал постановление о правилах выплат для матерей-героинь

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат единовременных поощрений для матерей-героинь и родителей с орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Об этом сообщается на сайте правительства.
Удостоенные звания "Мать-героиня" будут получать по 1 миллиону рублей. Размер поощрения награжденным орденом "Родительская слава" увеличится до 500 000 рублей. Удостоенные медали этого ордена смогут получить 200 000 рублей.
"Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой труда Российской Федерации". Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей", – говорится в сообщении.
В настоящее время правительство приступило к подготовке распоряжения о выделении средств из резервного фонда для выплат в 2022 году.
Ранее депутат Госдумы РФ по вопросам семьи Виталий Милонов предложил учредить звание "Геройская семья" для многодетных семей. По словам депутата, звание поможет подчеркнуть важность того, что ребенок должен расти в полной семье. Депутат также заявил, что мотивировать родителей к рождаемости можно дополнительными региональными льготами или поощрениями.
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