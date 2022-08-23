В ГД оценили предложение предоставлять жилье многодетным семьям по соцнайму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение о создании в РФ государственного жилищного фонда, а также предоставлении жилья по социальному найму многодетным семьям заслуживает поддержки. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в разговоре с RT.

"Я думаю, что эта мера вполне заслуживает рассмотрения и поддержки", – выразился депутат.

Он также отметил, что дела по вопросам социального найма должны вести регионы, а не федерация. И если Татарстан реализует программу, это окажется "вполне достойной вещью", заключил Исаев.

Данное предложение ранее выдвинула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, многодетные семьи нуждаются в поддержке, поскольку оказывают значимое влияние на развитие многонационального народа.

Она считает, что предоставление жилья по соцнайму могло бы повысить уровень жизни семей и улучшить демографическую ситуацию в стране.

До этого в РФ предложили установить семейный капитал в 1 миллион рублей за рождение третьего ребенка. Главу профильной комиссии ОП Сергей Рыбальченко предположил, что подобная мера приведет к рождению более 100 000 детей ежегодно. Программу предложили ввести на федеральном уровне.

