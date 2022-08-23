В России предложили предоставлять многодетным семьям жилье по соцнайму

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила организовать в России государственный жилищный фонд, а также предоставлять многодетным семьям жилье по социальному найму. Соответствующее обращение она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину, передает RT.
По словам Волынец, благодаря семье удается сохранить и развивать многонациональный российский народ. Она выразила мнение, что именно поэтому данный институт нуждается в особой государственной защите. Волынец назвала многодетную и благополучную семью ответом на демографические вызовы.
Она добавила, что в настоящее время таким семьям необходимо улучшить жилищные условия. При этом, отметила Волынец, самостоятельно решить этот вопрос сложно. По мнению детского омбудсмена, выделение жилья по социальному найму, позволило бы улучшить условия многодетных семей и демографическую ситуацию в стране.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг заработал сервис для подачи заявления на получение субсидии по ипотеке для многодетных семей. Получить выплату могут семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года.
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