Многодетные семьи могут подать заявку на получение субсидии по ипотеке на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис для подачи заявления на получение субсидии по ипотеке для многодетных семей заработал на портале госуслуг. Об этом сообщает Минцифры РФ в телеграм-канале.

"Теперь многодетные семьи могут подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки до 450 тысяч рублей через госуслуги. Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить выплату могут семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребенок. При этом кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года.

Выплатой можно воспользоваться для погашения ипотеки, которая была выдана на приобретение жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, покупку и строительство дома, земельного участка под ИЖС, а также другие цели, предусмотренные программой.

Для подачи заявления понадобится подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Субсидию можно направить на сокращение суммы платежа или на уменьшение срока ипотечного кредита.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов РФ – 6 миллионов рублей.

До этого Владимир Путин (ПМЭФ) предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года.

