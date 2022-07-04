Мишустин анонсировал скорый запуск промышленной ипотеки в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Программу промышленной ипотеки запустят в России в течение ближайших месяцев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии XII международной выставки "Иннопром". По его словам, сейчас работа над ней завершается.

"Важный механизм – так называемая промышленная ипотека. Вы знаете, что это тоже инициатива главы государства. Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок", – подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что это позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшем будущем Россия может рассчитывать только на себя. По его словам, недружественные РФ страны воспользовались ее высокой зависимостью от импортного оборудования, тогда как сама Россия уделяла недостаточно внимания собственным разработкам, поддержке отечественных производителей.

