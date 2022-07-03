Захарова прокомментировала удаление посольством США в РФ адреса

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Дипведомство Соединенных Штатов в РФ стерло свой адрес. На его сайте остались только широта и долгота, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель российского ведомства назвала данную ситуацию странной, так как изначально американская сторона была положительно настроена на тему ЛНР и ДНР и заявляла, что государство обязано знать своих героев.

"А теперь вон как все оборачивается. С другой стороны, менять свое мнение на противоположное – в культуре современной внешней политики США", – заключила Захарова.

В конце мая депутаты Мосгордумы выступили с инициативой переименовать территорию возле американского посольства в столице РФ. Безымянную территорию предлагалось назвать площадью Защитников Донбасса.

Позже прошло соответствующее голосование. Предложенное депутатами название уступило "площади Донецкой Народной Республики".

С 22 июня адрес диппредставительства США официально звучит по-новому. Старый адрес аннулировали.