Денис Пушилин поблагодарил столичное отделение ЕР за создание площади ДНР у посольства США

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Глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении к участникам второго этапа XXVII Конференции Московского городского регионального отделения "Единой России" поблагодарил партию за поддержку республики, а также за решение назвать безымянную территорию у посольства США в Москве площадью Донецкой Народной Республики.

"Москвичи чутко реагируют на новости из Донецка, собирают гуманитарную помощь, помогают эвакуированным семьям. Московская "Единая Россия" направила в Донецк и Луганск десятки тонн гуманитарной помощи, прислала сотни волонтеров, которые помогают в разборе завалов, в розыске людей, оформлении документов, формировании стройотрядов", – отметил он.

Пушилин назвал данное решение символическим, так как дипломатам США будет необходимо упоминать ДНР в названии адреса посольства, "а значит – признать существование республики".

Он также поблагодарил власти Москвы за помощь в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. По его словам, 800 специалистов и 100 единиц техники из Москвы работают в Донецке для восстановления водопроводной сети.

Участники партии многократно посещали Донбасс для оказания помощи жителям республик, а 27 июня была сформирована еще одна команда волонтеров для отправки в Мариуполь.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак добавил, что волонтеры московского отделения собирают гуманитарную помощь, формируют команды активистов для работы в ДНР и ЛНР, а также помогают раненым и поддерживают эвакуированных.

Ранее территорию переименовали у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории также принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33.

