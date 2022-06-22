Москвичи проголосуют в "Активном гражданине" по выбору места будущей площади ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Где будет находиться будущая площадь ЛНР в столице, решат москвичи путем голосования на портале "Активный гражданин", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день в столичный кабмин начали поступать обращения парламентариев Мосгордумы и горожан с инициативой дать одному из объектов города название "площадь Луганской Народной Республики".

"Решение о выборе местонахождения будущей площади ЛНР будет принято путем голосования в Активном гражданине", – отмечается в сообщении.

Ранее территорию переименовали у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории также принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33.