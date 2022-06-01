Более 200 тысяч москвичей проголосовали за название площади у посольства США

Фото: Москва 24

В проекте "Активный гражданин" уже более 200 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании за название территории у посольства США, лидирует вариант "площадь Донецкой Народной Республики", сообщается на сайте проекта.

Ответы распределились следующим образом:

Площадь Защитников Донбасса – 36%;

Площадь Донецкой Народной Республики – 40%;

Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича – 9%;

Это должны решать специалисты – 16%.

Ранее лидировал вариант "площадь Защитников Донбасса".

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.

Сенатор выразила мнение, что предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.

