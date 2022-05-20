Песков поддержал идею назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень хорошей идею назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса, сообщает RT.

Представитель Кремля поддержал идею, подчеркнув, что, если она пройдет, это будет очень хорошо.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты МГД.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.

Сенатор выразила мнение, что предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.