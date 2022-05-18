Сенатор поддержала идею назвать место у посольства США площадью Защитников Донбасса

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею депутатов Мосгордумы назвать территорию у посольства США в Москве площадью Защитников Донбасса.

"Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины. Это представление жителей столицы о правде и исторической справедливости", – сказала Ковитиди в беседе с RT.

Сенатор выразила мнение, что предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты МГД.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ, находящегося через дорогу. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

