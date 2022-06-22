Посольство США в Москве получило новый адрес на площади ДНР

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Территория возле посольства США в Москве официально получила новый адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается на площади Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новый адрес посольству присвоили в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве.

До этого дипмиссия находилась в Большом Девятинском переулке, сейчас же старый адрес аннулировали.

С инициативой переименовать территорию у посольства США в Пресненском районе выступили депутаты Мосгордумы. По мнению парламентариев, гражданам необходимо чтить мужество и героизм воинов, защищающих республики Донбасса.

Позже большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "Площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "Площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%.

