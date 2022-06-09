В МГД допустили присваивание улицам в Москве названий мест, где проходит спецоперация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские улицы и площади могут продолжить получать названия территорий, на которых проходит специальная военная операция, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Кварталы – вряд ли, а все остальное – может", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики. Данный вариант набрал 44,69% голосов.

За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за наименование "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. При этом 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы 18 мая.

В Мосгордуме также предложили назвать безымянную территорию у посольства Германии площадью Луганской Народной Республики. Кроме того, инициатива предусматривает и присвоение посольству ФРГ в России адреса на площади Луганской Народной Республики.

