МГД: площадь Луганской Народной Республики должна появиться у посольства ФРГ

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Депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у посольства Германии площадью Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале городской думы.

"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России "площадью Донецкой Народной Республики" и предложили назвать "площадью Луганской Народной Республики" территорию у посольства Федеративной Республики Германия", – говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива предусматривает и присвоение посольству ФРГ в России адреса на площади Луганской Народной Республики.

Ранее территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики. Среди москвичей данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. Кроме того, 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.

