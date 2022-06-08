МГД: площадь Луганской Народной Республики должна появиться у посольства ФРГ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянную территорию у посольства Германии площадью Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале городской думы.
"Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России "площадью Донецкой Народной Республики" и предложили назвать "площадью Луганской Народной Республики" территорию у посольства Федеративной Республики Германия", – говорится в сообщении.
Кроме того, инициатива предусматривает и присвоение посольству ФРГ в России адреса на площади Луганской Народной Республики.
Ранее территорию у посольства США назвали площадью Донецкой Народной Республики. Среди москвичей данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. Кроме того, 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.
С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.
По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.
Москвичи выбрали новое название площади возле посольства США
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