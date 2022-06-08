В Кремле прокомментировали новое название площади возле посольства США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил переименование территории у посольства США в площадь Донецкой Народной Республики.

"Мне как москвичу итоговый вариант нравится, и мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была выбрана площадь Луганской Народной Республики", – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за наименование "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. При этом 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.

С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.

По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.

