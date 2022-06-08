Москвичи выбрали новое название площади возле посольства США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Большинство жителей Москвы проголосовали за то, чтобы назвать территорию у посольства США площадью Донецкой Народной Республики, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что данный вариант набрал 44,69% голосов. За название "Площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, за "Площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33%. Кроме того, 15,44% москвичей посчитали, что название должны выбирать специалисты.
Как отмечалось в голосовании, при выборе названия "Площадь Донецкой Народной Республики" будет подобрана еще одна территория для присвоения ей наименования в честь Луганской Народной Республики.
Всего в голосовании приняли участие 278 684 человека.
С предложением назвать территорию у посольства США в Пресненском районе площадью Защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.
По словам председателя комиссии столичного парламента по градостроительству, госсобственности и землепользованию, руководителя объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елены Николаевой, благоустроенная территория у американского посольства станет хорошим продолжением парков и скверов у Дома правительства РФ. При этом там уже есть ряд монументов, посвященных истории страны.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди поддержала идею. Она отметила, что появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отражает позицию москвичей и их полную поддержку действий ВС РФ в военной спецоперации на территории Украины.
Сенатор выразила мнение, что предложение назвать таким образом площадь перед посольством США является стратегически верным и справедливым решением.
Москва и Луганск стали городами-побратимами
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