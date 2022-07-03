Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта

Фото: ru.usembassy.gov

Посольство США в Москве убрало с официального сайта упоминание своего адреса. Так, в футере сайта теперь указаны географические координаты дипмиссии, однако в разделе с контактами по-прежнему можно найти старый адрес здания – Большой Девятинский переулок, дом 8.

В конце мая депутаты Мосгордумы выступили с инициативой переименовать территорию возле американского посольства в столице РФ. Безымянную территорию предлагалось назвать площадью Защитников Донбасса.

Позже прошло соответствующее голосование. Предложенное депутатами название уступило "площади Донецкой Народной Республики".

С 22 июня адрес диппредставительства США официально звучит по-новому. Старый адрес аннулировали.

