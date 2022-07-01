В ближайшем будущем Россия может рассчитывать только на себя – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ближайшем будущем санкции против РФ никто не снимет, поэтому Россия может рассчитывать только на себя. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания в МФТИ по подготовке мер поддержания технологического суверенитета российских разработок.
"Эта самая блокада, санкции, как угодно можно называть, они очень надолго, и они даже никак не связаны с другими вопросами, включая и специальную военную операцию. Просто они (страны Запада. – Прим. ред.) не будут это снимать в обозримой перспективе. Мы можем в ближайшие, обозримые периоды рассчитывать только на свои силы", – сказал он.
По его словам, недружественные РФ страны воспользовались ее высокой зависимостью от импортного оборудования, тогда как сама Россия уделяла недостаточно внимания собственным разработкам, поддержке отечественных производителей.
"Это не означает, что ничего не делалось, конечно. Занимались, конечно. Но, наверное, нужно было заниматься более активно", – пояснил Медведев.
В то же время зампред Совбеза подчеркнул, что у России есть потенциал для развития отечественного приборостроения, однако основная сложность заключается в поиске индустриального партнера и отладке серийного производства. Он подчеркнул, что речь идет не только о копировании зарубежных образцов, но и создании собственных.
Ранее в Москве открылся Центр поддержки промышленности, который в тестовом режиме работал с апреля текущего года. Он позволит сократить для компаний время обращения в различные городские структуры: там можно будет как подать различные заявления, так и получить результаты решений.
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