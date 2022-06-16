Центр поддержки промышленности заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центр поддержки промышленности открылся в Москве. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал на ПМЭФ, что предприятия могут обратиться в Центр с любыми вопросами. Специалисты смогут помочь как крупным предприятиям, так и малому бизнесу. Центр работал в тестовом режиме с апреля 2022 года.
"Сегодня в городе работают более 3 000 промышленных предприятий. Они дают столице качественную продукцию и рабочие места, платят налоги. В своей работе они часто сталкиваются с вопросами, относящимися к полномочиям различных городских ведомств", – отметил Ефимов.
Центр позволяет сократить время обращения в различные городские структуры, так как в учреждении можно как подать заявление, так и получить результат решения.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что за первый месяц половина обращений была связана с поиском новых рынков сбыта и земельно-имущественными вопросами.
"Еще одной популярной темой стало импортозамещение – около 20% от всех заявок. С каждым запросом работаем оперативно, что важно – в индивидуальном порядке. Промышленники в буквальном смысле получают личного помощника, который сопровождает их на всех этапах решения проблемы", – сказал Овчинский.
Ранее заммэра города Наталья Сергунина сообщила, что более 5,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса получили поддержку в столице с начала 2022 года. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели.
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